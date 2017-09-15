Google запретит автоматический запуск видео и рекламы со звуком в Сhrome

Корпорация Google запретит автоматическое воспроизведение видео, которое включается со звуком, в Google Сhrome. Новая функция появится в версии Chrome 64 с января 2018 года. Об этом сообщает TJournal.



Google Chrome будет разрешать автовоспроизведение, только если пользователь браузер сам "обратит внимание" на видео. Запрет в том числе затрагивает рекламу со звуком.



По мнению компании, это должно избавить пользователей от "нежелательных шумов", а также использования трафика и потребления энергии устройства без согласия пользователя.



Также, начиная с Chrome 63, в настройках браузера появится возможность отключения звука для отдельных сайтов. В новой версии браузера Safari в готовящейся к выходу macOS High Sierra автозапуск видео и аудио полностью отключат, но оставят пользователю возможность включить плеер.

