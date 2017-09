Психозы недели. Узники клоунады

Дорогой Манафорт, я чувствую, что это твои проделки. Не надо так жестоко нам мстить за маленькую оплошность с “амбарной книгой”. Мы готовы покаяться, если ты отзовешь своих политтехнологов-мормонов из окружения Саакашвили. Потому что квазибиблейский проект “Миша въезжает в Киев в день архангела Михаила” портит нам послевкусие от форума YES: самого крупного инвестиционного проекта года, если сложить вместе гонорары Кондолизы Райс и Дэвида Камерона.



Конечно, переход армией Саакашвили границы “сделал” прошлое воскресение. Даже количество обстрелов вдоль линии соприкосновения АТО по статистике уменьшилось. Все прилипли к экранам смартфонов и жадно всматривались в прямую трансляцию давки, называемую сейчас по-модному стрим. До этого целый день политически озабоченная часть истеблишмента, вне зависимости от идейных предпочтений, заключала пари: перейдет – не перейдет, пустят – не пустят.



Перетекание толпы из Краковца в Мостиську-2, остановленный “Интерсити”, загрузка-выгрузка из автобуса. Фееричный прорыв в ПП “Шегини”. Совместное исполнение гимна погранцами и теми, кого позднее повяжут за “сопротивление власти”. Вопль неопознанного грузина: “Заминировано? Брат, я хочу пройти по минам”. И хрестоматийный в последнее время аргумент: “Стреляй! Меня под Иловайском не убило!” – летальное психическое оружие для категории военного молодняка, от которого “онижедети” тут же разбегаются. В некотором роде это была веселая клоунада, приправленная нотками истерии и мракобесия.



Но если мы следили за прорывом в он-лайне, то простые американцы (за исключением тех, кому это положено знать по роду обязанностей) подвига бывшего грузинского президента на границе Украины и Польши не заметили. Их ленты новостей были целиком забиты ураганами “Ирмой” и “Харви”. У русских свой “ураган” под названием “Матильда”. Но Мишу они не освещать не могли: показывали основные эпизоды.



Именно в российских СМИ я впервые зацепился глазом за сообщение о том, что “грузинский хор” наметил торжественный въезд в Киев на день архангела Михаила. И тут меня как током пронзило. Мы-то замусорились второстепенными деталями. Типа – что кушал Сакварелидзе, когда ему принесли “пидозру”? Кого из буйных арестовали за брутальное лапанье погранцов? Прослушивала или не прослушивала СБУ спальню Михо из соседнего отеля?



И не заметили изменение концепции. А она, я вам скажу, изменилась круто. Если в начале проекта это был фильм “11 друзей Оушена”, то к середине – рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».



Помните эти вопли “Миша, Миша!” при прорыве границы? Ну, прямо библейский сценарий: “Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной... Народ торжествует и ликует по случаю приезда своего царя”.



Наши бывшие тоже подтянусь. Арсений Яценюк, Айварас Абромавичус, из Пуэрто-Рико примчалась Наталка Яресько. И все эти тени прошлого будут обсуждать тему будущего: “Стал ли мир другим”? Хотя сам факт открытия форума на Бессарабском рынке отвечает на этот вопрос в контексте Украины

Не случайно все внимание по поводу задержания «активистов и неравнодушных граждан» переключено на фейк (а, может, и не фейк), что арестован капеллан церкви из Херсона. А также – военврач-герой АТО и гражданин США.Это все укладывается в слух, блуждающий среди иностранных журналистов в Украине, что технологами пограничного прорыва и дальнейшего турне Михо по стране являются какие-то консультанты-мормоны, прихваченные им в США. Не удивлюсь, если в итоге они окажутся “птенцами гнезда” Пола Манафорта. Да, того самого, который работал с Партией регионов, а потом возглавлял избирательный штаб Трампа. Пока мы его не догнали со своей “амбарной книгой”.Короче, Саакашвили – это вторая модель мессии после Ющенко. Я все думал, чего ему не хватает для завершения образа? И понял – осла. Миша на осле смотрелся бы очень органично. Я бы даже сказал, этнически верно. А Юле Тимошенко надо было дать ведро с мочалкой и пусть бы омыла Саакашвили ноги, по аналогии с грешницей Марией Магдалиной. Мечтала же она когда-то стирать белье в избирательном штабе мессии Ющенко. Мечты должны сбываться.Ну, и никак не обойтись нам без Иуды. Это абсолютно в традициях украинского менталитета. Думаете, анекдот “В украинском партизанском отряде из трех человек два командира и один предатель” только шутка?! Нет, это констатация ментального факта. Не случайно власть догоняет “паству” Саакашвили и выдергивает поштучно “настоящих буйных”, арестовывая их за “побыття пограничников”. Таким нехитрым способом она формирует оперативную группу “зрадныков”.Но и обязательно, вне всякого сомнения, среди “апостолов Саакашвили” идет конкурентная борьба за место Иуды. Соцсети уже подметили, что границу за компанию с экс-президентом Грузии прорвали депутаты Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший замгенпрокурора Давид Сакварелидзе и еще целый отряд бывших и нынешних официальных лиц масштабом поменьше. А на “Миротворец” занесли только Саакашвили и Тимошенко. Выходит, остальные были на задании? Причем кое-кто явно на задании Госдепа.Кстати, не задумывались ли вы, почему наш парламентский пуштун (которого мой коллега называет “таджиком”) Мустафа Найем с другим “грантовым” нардепом – Виктором Чумаком перешли границу в Краковце, а не отправились со всей толпой пихаться в “Шегени”? Может, они, в отличие от остальных посвящены в тонкости дальнейшего сценария?Ведь основной вопрос новой украинской смуты: какая судьба должна быть уготована мессии, особенно, если он без диоксиновых прыщей, но с явными клоунскими наклонностями? Не знаю, как для вас, но для меня итог борьбы Михо с “золотым тельцом коррупции” и персонально с “барыгой” пока неочевиден. В нашем цирке все возможно.Думаю, что как минимум ни депортировать, ни посадить его американцы не позволят. Тем более, если верить пранкерам , никто Михо в Грузии не ждет. Поэтому после разгрома секты свидетелей Саакашвили, предлагаю отправить его на исправительные работы на “Зважені та щасливі”. Ему будет полезно, нам – весело, а телеканалу Пинчука добавится рейтинга.Кстати, о Викторе Пинчуке и его форуме YES. Неделя началась с прорыва Саакашвили (в прошлое воскресение), а завершается фестивалем “бывших выдающихся”. Кого только мы не увидели в “Мыстецьком арсенале”... А не увидели мы действующих политиков и государственных деятелей, за исключением нескольких фигур. Например, приехал спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер – ему надо прозондировать настроение нашей и зарубежной элиты по поводу миссии ООН. Или удалось заманить президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, которого на Бессарабском рынке, где проходило открытие форума, успели окрестить “чупакаброй”.Остальные высокие гости – сплошной политический музей: экс-премьер Великобритании Дэвид Камерон, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, бывший президент Польши Александр Квасьневский, бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, бывший посол США в ООН Джон Болтон, бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич, бывший глава АНБ США Кит Александр. Из новых “экспонатов” – бывший госсекретарь США Джон Керри.Наши бывшие тоже подтянусь. Арсений Яценюк, Айварас Абромавичус, из Пуэрто-Рико примчалась Наталка Яресько. И все эти тени прошлого будут обсуждать тему будущего: “Стал ли мир другим”? Хотя сам факт открытия форума на Бессарабском рынке отвечает на этот вопрос в контексте Украины.Вообще, ценю “креатифф” организаторов. Понимаю, что во всех странах мира есть раскрученные городские рынки, куда водят туристов. И наша Бессарабка – один из популярных туристических объектов Киева. Но... Место-то слегка неоднозначное.Напротив – разрушенный памятник Ленину, сбоку – PinchukArtCentre. Рядом – то место, где 8 сентября взрывом снесло крышу автомобиля Тимура Махаури, он же Али Тимаев, он же Али Дубаев, он же Руслан Папаскери, он же личный враг Кадырова, он же возможный убийца Басаева, он же подозревался в работе на ФСБ, он же герой АТО.Впрочем, чеченские разборки в центре – история такая же обычная в наших реалиях, как задымление в метро. Когда доблестные спасательные службы ошиблись станцией и подтянулись не на “Контрактовую площадь”, а на “Льва Толстого”. Хорошо хоть обошлось без взрыва , как в Лондоне.Или как обыски в СМИ. Кстати, я умилился, когда гарант на YES осудил “шмон” в “Украинской правде”. Хотя в СБУ – те еще чудаки: ну какая военная тайна может быть в статье с заголовком “Сучасну зброю для армії знову відклали "на завтра"?! Всем и так известно, что в оборонпроме “все украдено до нас”. Там хоть один директор завода не под следствием еще остался?Наконец, это так же привычно, как нервозное ожидание выводов миссии МВФ – нашего крупнейшего инвестора. На этой неделе миссия гостила у нас в премиум-составе – во главе с первым зампредом Дэвидом Липтоном. Но судя по интервью Липтона, не испытывает восторга от увиденного. А для дальнейшего существования страны банально нужны деньги. Впереди – выплаты по внешним долгам, которые в следующем году станут болезненными, а дальше – совсем катастрофически огромными.В общем, не знаю точно, как изменился мир, но Украина изменилась конкретно. За три года у нас не появилось ничего инновационного, высокотехнологичного, конкурентно-прорывного, куда можно было бы пригласить высоких гостей.Не в АНТК “Антонов” же их звать, чтобы в очередной раз выкатывать один и тот же самолет , предназначенный для Саудовской Аравии. Все уже его видели. Симпатичный самолетик. Но... Полетит – продолжим тему. А пока – только рынок. Бессарабский рынок как собирательный образ аграрного цивилизационного выбора новой Украины.В этих цирковых реалиях, с потешным новым мессией, его ненадежными “апостолами”, беспредметными рассуждениями на разных уровнях о миротворцах ООН и с новой яркой идеей создания международной группы друзей деоккупации Крыма мы плавно вкатились в новую неделю – с Генеральной Ассамблеей ООН. Show must go on...