Психозы недели. Узники клоунады

Дорогой Манафорт, я чувствую, что это твои проделки. Не надо так жестоко нам мстить за маленькую оплошность с “амбарной книгой”. Мы готовы покаяться, если ты отзовешь своих политтехнологов-мормонов из окружения Саакашвили. Потому что квазибиблейский проект “Миша въезжает в Киев в день архангела Михаила” портит нам послевкусие от форума YES: самого крупного инвестиционного проекта года, если сложить вместе гонорары Кондолизы Райс и Дэвида Камерона.



Конечно, переход армией Саакашвили границы “сделал” прошлое воскресение. Даже количество обстрелов вдоль линии соприкосновения АТО по статистике уменьшилось. Все прилипли к экранам смартфонов и жадно всматривались в прямую трансляцию давки, называемую сейчас по-модному стрим. До этого целый день политически озабоченная часть истеблишмента, вне зависимости от идейных предпочтений, заключала пари: перейдет – не перейдет, пустят – не пустят.



Перетекание толпы из Краковца в Мостиську-2, остановленный “Интерсити”, загрузка-выгрузка из автобуса. Фееричный прорыв в ПП “Шегини”. Совместное исполнение гимна погранцами и теми, кого позднее повяжут за “сопротивление власти”. Вопль неопознанного грузина: “Заминировано? Брат, я хочу пройти по минам”. И хрестоматийный в последнее время аргумент: “Стреляй! Меня под Иловайском не убило!” – летальное психическое оружие для категории военного молодняка, от которого “онижедети” тут же разбегаются. В некотором роде это была веселая клоунада, приправленная нотками истерии и мракобесия.



Но если мы следили за прорывом в он-лайне, то простые американцы (за исключением тех, кому это положено знать по роду обязанностей) подвига бывшего грузинского президента на границе Украины и Польши не заметили. Их ленты новостей были целиком забиты ураганами “Ирмой” и “Харви”. У русских свой “ураган” под названием “Матильда”. Но Мишу они не освещать не могли: показывали основные эпизоды.



Именно в российских СМИ я впервые зацепился глазом за сообщение о том, что “грузинский хор” наметил торжественный въезд в Киев на день архангела Михаила. И тут меня как током пронзило. Мы-то замусорились второстепенными деталями. Типа – что кушал Сакварелидзе, когда ему принесли “пидозру”? Кого из буйных арестовали за брутальное лапанье погранцов? Прослушивала или не прослушивала СБУ спальню Михо из соседнего отеля?



И не заметили изменение концепции. А она, я вам скажу, изменилась круто. Если в начале проекта это был фильм “11 друзей Оушена”, то к середине – рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».



Помните эти вопли “Миша, Миша!” при прорыве границы? Ну, прямо библейский сценарий: “Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной... Народ торжествует и ликует по случаю приезда своего царя”.



Ну, и никак не обойтись нам без Иуды. Это абсолютно в традициях украинского менталитета. Думаете, анекдот “В украинском партизанском отряде из трех человек два командира и один предатель” только шутка?! Нет, это констатация ментального факта. Не случайно власть догоняет “паству” Саакашвили и выдергивает поштучно “настоящих буйных”, арестовывая их за “побыття пограничников”

Наши бывшие тоже подтянусь. Арсений Яценюк, Айварас Абромавичус, из Пуэрто-Рико примчалась Наталка Яресько. И все эти тени прошлого будут обсуждать тему будущего: “Стал ли мир другим”? Хотя сам факт открытия форума на Бессарабском рынке отвечает на этот вопрос в контексте Украины