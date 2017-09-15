Мэй проведет заседание чрезвычайного комитета в связи с терактом в метро

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в пятницу заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с терактом в лондонском метро. Об этом сообщил телеканал Sky News.



По его информации, заседание пройдет в 13:00 по местному времени.



Премьер-министр Великобритании также выразила сочувствие пострадавшим в теракте в лондонском метро на станции Parsons Green.



"Мои мысли с теми, кто получил ранения на станции Parsons Green, и экстренными службами, которые мужественно реагируют на этот террористический акт", - написала она в пятницу в Twitter.



Взрыв в вагоне поезда на подземной станции Parsons Green произошел в 08:20 местного времени (10:20 мск). Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших в результате детонации и последующего возгорания, которые произошли в белом ведре, перевозимом в вагоне поезда. Со слов свидетелей, мощность взрыва не была большой.



Полиция Лондона считает произошедший инцидент терактом.

