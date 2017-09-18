Про скандал с Левински и импичмент Клинтону снимут сериал

Один из сезонов телевизионного сериала-антологии американского президентства будет посвящен скандалу с Моникой Левински и попыткой импичмента, который республиканцы пытались объявить 42-му президенту США Биллу Клинтону, пишет TV Line.



Сезон сериала "Главнокомандующие" под названием "Пробоина: Внутри импичмента Билла Клинтона" будет основан на книгах Питера Бейкера "Нарушение: внутри импичмента" и "Испытание Уильяма Джефферсона Клинтона". Создатели обещают, что это будет "политический триллер в шести частях".



Производство сериала для телесети History поручено A+E Studios. Отметим, телесеть приобрела права на ряд биографических книг об американских президентах и параллельно с "Пробоиной" начала работу над четырьмя другими главами антологии - про Рональда Рейгана, Теодора Рузвельта, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона.



Как отмечают СМИ, самый громкий президентский секс-скандал в США может также лечь в основу четвертого сезона "Американская история преступлений". В этом случае центральной линией сюжета будет личное противостояние Клинтона и Левински.



Напомним, в 1996 году Моника Левински проходила стажировку в Вашингтоне. Ее отношения с Клинтоном начались после того, как она перешла на службу из Белого дома в Пентагон. Физические отношения, по признанию обоих участников связи, ограничивались оральным сексом и не включали вагинальный половой акт. Всего имело место девять эпизодов, и лишь дважды американский лидер дошел до оргазма.



О супружеской измене президента стало известно после того, как близкая подруга Левински записала разговоры с ней и передала записи независимому прокурору и литературному агенту, замешанному в политических скандалах. Главным вещественным доказательством проступка стало синее платье со следами спермы президента США.



За несколько лет до этого скандала Клинтона допрашивали в связи с обвинением в сексуальных домогательствах по отношению к госслужащей. Во время того расследования всплывало и имя Левински, и Клинтон заявил, что никаких отношений у них не было. В 1998 году эта фраза стала основанием для обвинения президента в лжесвидетельстве.



Палата представителей США возбудила дело об отрешении Клинтона от должности по обвинению в клятвопреступлении и вынесла ему импичмент. В 1999 году дело рассмотрел сенат США. В итоге импичмент был отклонен и Клинтон оставался в должности до конца своего срока - до января 2001 года.



В последующие годы Моника Левински неоднократно публично извинялась за свою роль в этой истории. По ее словам, скандал причинил ей глубокие психологические травмы. В 2014 году она дала интервью, заявив, что "пришло время сжечь берет и закопать синее платье". Она вновь выразила сожаления по поводу произошедшего и опровергла предположения, будто чета Клинтонов выплатила ей компенсацию за молчание.





