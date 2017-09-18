Интерес к сексу у женщин отсутствует чаще, чем у мужчин

Специалисты из Великобритании проанализировали данные 6669 женщин и 4839 мужчин в возрасте от 16 до 74 лет. Исследователи обнаружили, что у женщин больше чем в два раза чаще не было интереса к сексу по сравнению с мужчинами, пишет UPI.com.



У представительниц прекрасного пола, состоявших в отношениях с партнером больше года, интерес к сексу отсутствовал чаще, чем у тех, чьи отношения длились год или меньше. В целом в группу людей, которых не интересовал секс, попали 34% женщин и 15% мужчин. 62% женщин и 53% мужчин из данной группы беспокоило отсутствие интереса к сексу.



Еще ученые выяснили: секс меньше интересовал женщин, в прошлом году имевших 3 партнеров или больше, участниц, у которых были дети младше 5 лет, и тех, чьи сексуальные предпочтения отличались от предпочтений партнеров. У мужчин интереса к сексу не было из-за венерических заболеваний, проблем с психическим и физическим здоровьем, отсутствия эмоциональной близости и негативного сексуального опыта (секса против воли).

