США обещают уничтожить КНДР в случае необходимости

Вашингтон исчерпал дипломатические возможности урегулирования северокорейской проблемы. Об этом заявила постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Никки Хейли в интервью CNN. "Мы пытаемся быть ответственными и использовать любую дипломатическую возможность, которая только может возникнуть. На данный момент мы по большому счету исчерпали все доступные средства в Совбезе ООН.

Теперь я была бы только рада передать вопрос в руки генерала Мэттиса (главы Пентагона – ред.), поскольку у него есть множество вариантов военного ответа", – сказала Хейли.



Она добавила, что если КНДР не откажется "от своей безрассудной политики", то США придется так или иначе защищать себя или своих союзников и "КНДР будет уничтожена".



При этом Хейли отметила, что "никто не хочет войны".



По ее оценке, благодаря последнему пакету санкций ООН удалось перекрыть в общей сложности 90% внешней торговли Пхеньяна. Такой результат был достигнут и за счет снижения объемов поставок нефтепродуктов и сокращения инвестиций.

