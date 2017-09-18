В США назвали лауреатов премии "Эмми"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Эмми", которая считается эквивалентом "Оскара" для телевидения. Лучшим драматическим сериалом в этом году признан "Рассказ служанки". Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.



Исполнительница главной роли в этом сериале Элизабет Мосс также получила приз в номинации "Лучшая актриса драматического сериала".



В основе "Рассказа служанки" лежит роман Маргарет Этвуд. Его действие происходит в настоящее время и рассказывает, как в США к власти путем переворота пришла тоталитарная теократия.



Лучшим комедийным сериалом стал "Вице-президент", а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации "лучшая актриса" в этом жанре.



Статуэтку в номинации "Лучший актер в драматическом сериале" получил Стерлинг Браун за роль в сериале "Это мы".



Лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер из сериала "Атланта".



Лучшим мини-сериалом этого года стала работа "Большая маленькая ложь", а сыгравшая в этом сериале Николь Кидман получила приз в категории "Лучшая актриса в мини-сериале". Лучшим актером, сыгравшим в этом жанре, признан Риз Ахмед за работу в мини-сериале "Однажды ночью".



"Эмми" как "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" получил Алек Болдуин за пародию на президента США Дональда Трампа в шоу "Субботним вечером в прямом эфире". За пародирование в этом же шоу Хиллари Клинтон статуэтку получила Кейт Маккиннон.

