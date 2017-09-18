Небензя: реформа ООН должна проходить через переговоры всех стран, а не путем деклараций

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в преддверии министерской недели Генассамблеи в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о ключевых темах предстоящих дискуссий, работе над резолюцией по размещении охранной миссии ООН в Донбассе, а также о различных подходах к реформированию организации.



— Василий Алексеевич, 5 сентября вы сообщили о том, что генсеку ООН был представлен российский проект резолюции по размещению охранной миссии организации в Донбассе. Скажите, как развивается дискуссия по этому вопросу? Получили ли мы уже какую-то реакцию от зарубежных партнеров?



— Реакция есть, потому что этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности и на него была реакция со стороны партнеров. Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе.



Вы знаете, что украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом. Я могу только предположить, что президент [Украины Петр] Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тему будет говорить. Что, мы пока не знаем, но догадываемся. Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. В ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертной работой. Но мы его "под сукно" не положили. Будем его и далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия в виде завершения недели высокого уровня Генассамблеи и переход к планомерной обычной работе.



— То есть не стоит ожидать, что эта тема будет подниматься на министерском уровне?



— Думаю, эта тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств и глав делегаций. Россию на нем представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Предполагаю, что в той или иной форме Украина затронет этот вопрос, разумеется, мы тоже будем на эту тему говорить в нашем выступлении.



— Недавно США заявили о собственной декларации по реформе ООН. Понятно ли на данный момент, можем ли мы поддержать данную инициативу ?



— Как всякая декларация, эта декларация — это такой манифест единомышленников. Не уверен, что ее подпишут все страны — члены ООН, прежде всего, потому что накануне ее выдвижения и после выдвижения не было никакого процесса согласования.



Это такой манифест, состоящий из десяти пунктов, на первый взгляд, излагаемые там идеи выглядят очень привлекательно. Мы все выступаем за повышение роли ООН на международной арене и повышение ее эффективности. Организация нуждается в реформировании, но не кардинальном. Сама реформа осуществляется не путем принятия декларации, а путем межправительственного переговорного процесса всех стран-членов.



Для нас то, на что мы выйдем в процессе этого согласования, важнее, чем та декларация о намерении, которую собираются подписать страны, разделяющие схожие подходы к реформированию ООН. Они, кстати, в сноске приписывают, что эта декларация не носит обязывающий для всех стран характер.



— То есть Россия не войдет в число стран, которые подпишут декларацию?



— Я думаю, что, скорее всего, нет. Но мы будем активно работать над тем, чтобы повышать эффективность деятельности организации, в том числе путем точечной настройки, не обязательно глобального реформирования. Она нуждается не в глобальном реформировании, а в улучшении работы и повышении эффективности. Любая бюрократическая организация не может носить застывшую форму и должна постоянно обновляться.



— Какие мероприятия и темы станут основными в ходе предстоящей министерской недели Генассамблеи ООН?



— Будет обсуждаться очень много серьезных, важных и животрепещущих вопросов. Разумеется, никуда не уйти от обсуждения проблемы Корейского полуострова, она будет звучать из уст многих делегаций. Сирия, Иран, Ливия, миротворчество в Африке также станут темами запланированных мероприятий. Пройдет огромное количество мероприятий, на все из которых министр и попасть не сможет, просто потому, что это не позволит время. Но у нас достаточно большая делегация, мы везде побываем, и без нашего мнения и голоса эти мероприятия не останутся.



— Ожидается ли проведение каких-либо отдельных встреч по Сирии?



— Международная встреча по сирийскому кризису будет проходить 21 числа, она будет проходить в широком формате.



— Это не аналог встречи Международной группы поддержки Сирии?



— Нет, я думаю, что она будет в широком формате, место ее проведения — зал по Опеке — это подразумевает.

