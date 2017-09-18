Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета-2018 в пятницу

В Верховной Раде в ближайшую пятницу, 22 сентября, планируют представить проект госбюджета-2018 от Кабмина. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время согласительного совета, передает УНН.



"По согласованию с правительством предлагается, чтобы мы в пятницу смогли провести представление "Государственного бюджета Украины на 2018 год" и соответственно начали его обсуждение в депутатском корпусе, комитете по вопросам бюджета", - сказал Парубий.



Он также добавил, что в ближайшее время текстовый документ обнародуют на сайте парламента, благодаря чему каждый желающий сможет ознакомиться с предложениями правительства.

