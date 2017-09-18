Экс-депутат Артеменко проиграл суд Луценко

Окружной административный суд Киева отказал бывшему депутату Верховной Рады Андрею Артеменко в признании противоправными действия генерального прокурора Юрия Луценко, о лишении его украинского гражданства.



Об этом пишут Українські новини со ссылкой на материалы суда.



Согласно материалам дела, 18 апреля Луценко письменно обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и указал, что существуют основания для прекращения гражданства Артеменко.



Также он указал, что прокуратура Крыма осуществляет досудебное расследование по факту государственной измены Артеменко.



"В ходе допроса Артеменко сообщил, что в 2005 году компетентные органы Канады предоставили ему вид на жительство, а в дальнейшем и гражданство Канады без отказа от украинского гражданства", – пишет издание.



Также указывается, что он предоставил копии украинского и канадского паспортов.



"Суд постановил, что действующее законодательство не содержит предостережений и ограничений относительно источников, с которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию об основаниях для потери кем-либо гражданства Украины", – сказано в публикации.



Отмечается, что в связи с этим суд решил отказать Артеменко в исковых требованиях.

