Геополитический прорыв в далекое будущее

Путин потерпел очередное, сокрушительное поражение. Его план относительно Украины с треском провалился, и уже в следующем году Ялтинская европейская конференция Пинчука будет проходить не, как всегда, в Киеве, а именно в Ялте. Сегодня, 18 сентября, в прекрасный осенний день самолет с гарантом нации круто взмыл в практически безоблачное небо и резво взял курс на Нью-Йорк. Целую неделю верховный главнокомандующий будет проводить важнейшие переговоры, результаты которых окажут прямое воздействие на хулиарды людей во всем мире. И не только в нашем мире, понятное дело.



Никому не нужный балабол Саакашвили, который унизил украинских пограничников и вторгся в неприкосновенные пределы нашей нации, позорно бежал. Он бахвалился тем, что завтра, 19 сентября, штурмом возьмет здание Верховной Рады, устроит там грузинский беспредел и принудит гордых, независимых депутатов в лице Сюмар и Гопко принять закон о создании антикоррупционного суда. Но все пошло прахом после начала беспрецедентного, невиданного и изначально плодотворного визита Петра Алексеевича в Америку. Трусливо изменив даты своего приезда в Киев, Саакашвили забился в глубокую нору, то есть поехал в город Днепр. Или Днепропетровск. Цинично используя в своих никому не интересных выступлениях тему пожара в детском лагере «Виктория», грузин попытался бросить тень на Порошенко. Вместе с ним бросить тень пыталась еще одна приживалка Саакашвили – Тимошенко. Но нация их даже не услышала: самолет улетел, а надежда резко окрепла. Теперь все чувствуют приближение момента сплошного просветления.



Реформы находятся в надежных руках, поскольку премьер Гройсман исполнен решимости. Не важно какой, но исполнен. Его отнюдь не смутили злобные выпады грузина в Виннице, которая по праву считается малой родиной юного, но, с…ка, талантливого Володи. Наблюдая за выступлением своего хулителя возле школы, где он набирался мудрости, глава могучего правительства просто смеялся в лицо беспочвенным обвинениям. Ничего у Михаила не вышло, поскольку он доказал, что является марионеткой в руках иностранных спецслужб. Все знают, что именно агенты ГРУ ГШ МО РФ обеспечили ему прорыв на границе. Эксперт Тымчук, известный своей каской с задатками аналитики, уже обнаружил возле пункта пропуска «Шегини» консервы того самого Мценского завода. Круг замкнулся.



Спикер Андрей Парубий сохраняет полное спокойствие. Он не поехал провожать президента в аэропорт, поскольку является главой высшей, независимой и как бы законодательной ветви власти. К тому же Андрей подозревает, что проект объединения «БПП» и «Народного фронта», который близится к своему концу, как бы вытесняет его на поверхность.



«Дияспора» является квинтэссенцией истинных, стопроцентных патриотов нации. Они воплотили вековую мечту всех настоящих украинцев – уехали по-быстрому в Канаду и США, чтобы гордиться идентичностью. Обожаю язык «дияспоры». Они сжимают зубы и как бы цедят староукраинские фразы, растягивая гласные. Это высший мовный шик. Сохранили мову в тяжелейших условиях ассимиляции

Трамп и Порошенко, как ближайшие союзники, сверят свои часы и договорятся поддерживать теснейшее взаимодействие по вопросу вмешательства отдельных хмырей из Украины в президентские выборы в США. Там есть ряд моментов, которые стремительно урегулируются. Еще раз подчеркну: визит в США выведет уровень отношения между Пенсильванией и Киевом на новый, небывалый уровень

Слишком велик масштаб личности первого в мире спикера с дефектами речи, чтобы вписать его в прокрустово ложе какого-то мелкого объединения. Но не следует думать, что между лицом, точнее, голосом Рады и тем, кто смело летит в Америку, пробежала какая-то дранная кошка. Да еще и с косой. Ничто, б...ть, не в состоянии вбить клин между ветвями власти на фоне агрессии Кремля. Ничто, включая грузина.Впереди много работы. Надо, в конце концов, поставить точку на пенсионной и медицинской реформах, поскольку люди до сих пор сохраняют какую-то надежду. Не время сейчас сопли распускать, пенсионерам пенсии платить, а больных лечить. Впереди столько свершений! Аж ноги холодеют.Более десятка важнейших встреч проведет президент нации, празднующий день благодарения. Имеется в виду украинская нация, а не американская. Вы знаете, что почти полмиллиона человек пришли на Крещатик праздновать день благодарения в минувшие выходные? Нет? Я тоже, но зато почитал блог спикера гаранта Уколова. Он там написал, что на Киев снизошла благодать. Наверное, так и есть, поскольку день благодарения – это праздник выражения благодарности и признательности высшим силам за материальное благосостояние и доброе отношение. Нам есть кого благодарить за это. Без всяких вариантов. Такого благосостояния не было никогда. Вот все и вышли на улицу, чтобы нажраться пиваса в последние теплые денечки. Помянуть, так сказать, лето, которое мы опять прос...ли.И насчет встреч в США. От них зависит все. Прежде всего, очень интересно почитать отчет о встрече сразу с двумя «дияспорами»: канадской и американской. Открою вам маленький секрет. Глава пресс-службы президента Цеголко смущается, как целка в период полового созревания. Однако, оказывается, Порошенко едет не только в США, но и в Канаду. Путин опять грызет себе локти от зависти. Вот когда он был в последний раз в Канаде? То-то же.А я вам скажу: «дияспора» является квинтэссенцией истинных, стопроцентных патриотов нации. Они воплотили вековую мечту всех настоящих украинцев – уехали по-быстрому в Канаду и США, чтобы гордиться идентичностью. Обожаю язык «дияспоры». Они сжимают зубы и как бы цедят староукраинские фразы, растягивая гласные. Это высший мовный шик. Сохранили мову в тяжелейших условиях ассимиляции. Не сломались. Мечтают вернуться на «Батькивщину», но только за деньги украинского правительства. Они столько сделали для нации, что даже не перечислишь. «Шпиталь», «геликоптер», «жиды»… Да всего и не упомнишь!Встреча с дияспорами на фоне традиционных памятников Шевченко, отлитых по одному и тому же образцу, – это одна из кульминаций любого визита кого угодно из Украины! Да, на первый взгляд, тусовка напоминает лагерь дебилов на прогулке в вышиванках. Но это все последствия путинской пропаганды! Посмотрите на эти безумные глаза, которые пугают своей глубиной, и вы поймете, почему все так увлекаются созданием самого большого бутерброда с салом в мире. Это, б...ть, не передать словами, вы уж простите.Мы все ожидаем принятия антипутинского решения по вводу «голубых касок» в оккупированный Донбасс. Президент должен выступить с инициативой, которая наголо разобьет попытки Лаврова сорвать процесс Минских соглашений. Патриоты позитивно настроены в отношении «голубых», но только при условии, что их разместят на границе с Россией. Нация слегка запуталась насчет роли как касок, так и голубых, но главное, чтобы там было побольше афроамериканцев, а не россиян. И тогда, как все верят, начнется деоккупация Крыма. Прямо вместе с крымскими татарами. Да, грузин среди «голубых касок» мы не потерпим. Они себя полностью дискредитировали.Конечно же, предусмотрена многочасовая встреча Петра Порошенко с его американским коллегой. Как старший и опытный политик Петр Алексеевич расскажет о своем видении решения сирийской, северокорейской и китайской проблем. Затем непринужденно перейдет к вопросу об увеличении американской помощи молодой европейской демократии и усилению санкций против зарвавшейся России. Всегда, когда гарант встречается с кем-то в Америке, санкции усиливаются, а переговоры о предоставлении Киеву «Джавелинов» вкупе с членством в НАТО выходят на стадию принятия практического решения. Путину остается лишь молча завидовать оглушительному успеху украинской дипломатии.И, конечно же, намечается очередной прорыв в сфере углубления экономических связей между двумя сверхдержавами: США и нацией достоинства. Американский уголь на порядок усилил нашу независимость от агрессивного соседа. Теперь надо наладить поставки сжиженного газа, туалетной бумаги и дров. На этой стратегической триаде будет основана наша независимость. Могу приоткрыть маленькую тайну: кулечек со щепочками будет вручен гаранту в качестве залога будущей экономической независимости. О поставках американского топлива на украинские АЭС волноваться нечего, поскольку «Вестингауз» объявил о своем банкротстве. Следовательно, все нереализованные объемы топлива пойдут в Украину, что откроет новую главу. Точка. Возможно, глав будет две. Как пойдет процесс мутации. Я хз.Всестороння поддержка США и Канадой яростного курса Украины на проведение очень глубоких реформ выведет нацию на уровень глобального роста ВВП. Все признаки «большого экономического прыжка» налицо. Гривна демонстрирует стабильность, поскольку ее курс стабильно падает и в проекте бюджета на 2018 год заложено соотношение 30 к 1. Постоянно растет покупательная способность нации. Люди по-прежнему хотят купить пожрать, и это стабильная тенденция.Трамп и Порошенко, как ближайшие союзники, сверят свои часы и договорятся поддерживать теснейшее взаимодействие по вопросу вмешательства отдельных хмырей из Украины в президентские выборы в США. Там есть ряд моментов, которые стремительно урегулируются. Еще раз подчеркну: визит в США выведет уровень отношения между Пенсильванией и Киевом на новый, небывалый уровень. Будет совершен геополитический прорыв в области «голубых касок». Причем прямо с трибуны ООН. Все делегаты и лидеры стран мира стоя будут приветствовать выступление украинского лидера. А Россия окажется в полной международной изоляции, поскольку путинский режим отсчитывает свои последние часы.