Промышленные роботы заменили музыкантов на съемках клипа

Новозеландский музыкант по имени Найджел Стэндфорд опубликовал на YouTube клип на песню Automatica, музыку в котором частично исполнили промышленные роботы немецкой компании Kuka Robotics, пишет TJ.



Судя по ролику, роботы исполнили партии на бас-гитаре, барабанах, клавишных и "вертушках". В конце клипа "музыканты" якобы вышли из-под контроля и начали крушить инструменты и помещение, в котором проходили съемки.



По словам Стэнфорда, на работу над клипом он потратил почти три года, а создать его помогали компании Kuka Robotics и Sennheiser. Сами съемки клипа заняли неделю, а некоторыми из камер также управляли роботы.









Напомним, на прошлой неделе двурукий робот по имени YuMi, произведенный швейцарской компанией AAB, успешно выступил в роли дирижера филармонического оркестра.

