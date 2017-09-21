Неправильное питание - одна из основных причин смертей

Исследователи из Университета Вашингтона утверждают: каждая пятая смерть в мире связана с неправильным питанием. Жители бедных районов умирают из-за недостатка продуктов питания, а более обеспеченных людей убивает любовь к вредной пище. По словам ученых, люди употребляют слишком много соли, насыщенных жиров, мало фруктов, овощей, орехов, семян, кислот омега-3 и цельных злаков, рассказывает The Daily Mail.



Еще исследователи выяснили, что 1,1 миллиарда человек в мире страдают от психических расстройств и расстройств, связанных с приемом психоактивных веществ (ПАВ). Депрессия является одной из 10 самых распространенных проблем со здоровьем. При этом во многих странах (особенно в развивающихся) система помощи людям с психическими заболеваниями развита недостаточно. От болезней Альцгеймера и Паркинсона на 2016 год страдали 2,6 миллиона человек в мире (на 40% больше, чем в 2006 году).



Кроме того, ученые выявили около 320 тысяч смертей из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками, в том числе опиоидами. Число смертей, связанных с конфликтами и терроризмом, в 2016 году превысило 150 тысяч (на 140% больше по сравнению с 2006 годом). Однако также специалисты отметили: состояние здоровья жителей ряда стран, включая Эфиопию, Мальдивы, Непал, Нигер, Португалию и Перу, оказалось лучше, чем ожидалось.

