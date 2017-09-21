Глава ООН призывает мировых лидеров больше не грозить войной с КНДР

Во вторник, 19 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предостережением и напомнил об опасности войны с Северной Кореей.



Об этом сообщает Deutsche Welle.



Одновременно генсек ООН призвал мировых лидеров избегать острых заявлений, которые могут повлечь "роковое недоразумение".



"Использование ядерного оружия должно быть немыслимым. Даже угрозу его применения никогда нельзя терпеть. Но по всему миру страх применения ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне с конца Холодной войны", - цитирует генерального секретаря ООН информагентство dpa.



Выступая на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Гутерриш подчеркнул, что решение кризиса на Корейском полуострове должно быть исключительно политическим.



Ранее постоянная представительница США в ООН предостерегла, что в случае войны КНДР будет уничтожена. Совет Безопасности ООН недавно усилил экономические санкции в отношении Пхеньяна.

