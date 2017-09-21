Лавров: США - незваный гость в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, что Штаты − незваный гость в Сирии, передает РИА Новости.



"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", − рассказал Лавров журналистам по итогам встречи.



"Мы видим, что это реальность, и видим, что это можно использовать для борьбы с терроризмом параллельно с теми действиями, которая сирийская армия при нашей поддержке осуществляет. Это прагматично, когда все участники этого процесса концентрируются на борьбе с ИГИЛ*", − добавил он.



Главы внешнеполитических ведомства России и США обсудили ход выполнения Минских договоренностей по Украине, ситуацию в Сирии, а также двусторонние отношения, в частности, договоры о сокращении стратегических наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Напомним, на полях сессии Генассамблеи ООН состоялась седьмая с начала года встреча Лаврова и Тиллерсона.



По итогам переговоров, которые продлились больше часа, глава МИД РФ заявил, что беседа с госсекретарем США прошла в деловом ключе, без попытки политизировать двусторонние отношения.

