Порошенко сегодня выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

В среду, 20 сентября, Петр Порошенко выступит с речью на дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также примет участие в саммите Совбеза ООН. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.



"В среду 20 сентября Президент выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит пройдет с 10:00 до 11:30 по местному времени. А выступление на Генассамблее ООН запланировано в этот же день примерно в 11:45 по местному времени (Президент выступит девятым)", - написал Цеголко.



По киевскому времени выступление президента соответственно состоится в 18:45.

