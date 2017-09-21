Украина и еще четыре страны договорятся о совместном финансировании преследования виновных в катастрофе МН17

Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды собираются договориться о совместном финансировании преследования виновных в катастрофе малайзийского боинга МН17. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Проекты меморандумов между правительствами стран должен одобрить Кабмин.



Проект меморандума о финансовой поддержке расследования, связанного с уголовным преследованием в Нидерландах виновных в катастрофе МН17 предполагает, что к нему могут присоединиться и другие страны, чьи граждане пострадали.



Стороны создадут Комитет по финансовому надзору, который будет осуществлять надзор за распределением финансовых взносов.



Расходы на деятельность прокуроров, судебной власти и защиты свидетелей берут на себя Нидерланды.



Напомним, что Боинг 777-200ER, выполнявший плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, рухнул на землю в районе села Грабово. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9 место). Она стала крупнейшей авиакатастрофой XXI века на постсоветском пространстве.



Суд по сбитому Боингу MH-17 использует заочную процедуру.

