ЕСПЧ принял к рассмотрению иск матери Олеся Бузины

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск об убийстве украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, который подавала его мать. Об этом сообщил в Facebook экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин, который выступает адвокатом матери погибшего.



По его информации, ЕСПЧ рассмотрит дело при первой возможности.



"Я обязательно проинформирую о результатах его рассмотрения, а пока публикую письмо ЕСПЧ адвокатскому объединению "Ренат Кузьмин и партнеры". Призываю всех, столкнувшихся с произволом украинской власти, отстаивать свои права, в том числе путем обращения в европейские суды и правозащитные организации", - пишет Кузьмин, публикуя ответ из суда.



Как ранее сообщалось, мать убитого писателя жалуется на умышленное затягивание следствия со стороны прокуратуры - подозреваемые по делу отпущены, а защите не дают знакомиться с материалами дела.

