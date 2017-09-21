Депутата от партии Ляшко задержали по подозрению в убийстве депутата от "Свободы"

Депутата миргородского горсовета от Радикальной партии Хачатура Хачатряна задержали по обвинению в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко. Об этом написал глава партии Олег Ляшко у себя в Facebook.



По его словам, пока обстоятельства уголовного дела ему неизвестны, но покрывать убийцу он не намерен.



"Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны. Но в отличие от Тимошенко, которая до последнего покрывала и оправдывала своего убийцу Лозинского, я неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты", - написал Ляшко, потребовав от Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием.



"Все причастные к этому бесчеловечного преступления должны быть сурово наказаны!",, - подчеркнул Ляшко.



Напомним, 12 июля стало известно, что в Миргороде жестоко избили депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко.



7 августа, после почти четырех недель в реанимации в тяжелом состоянии, депутат скончался.



