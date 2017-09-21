Киев готов направить закон об образовании на экспертизу в СЕ

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, что Киев готов направить на экспертизу в Совет Европы статью нового закона об образовании, которая касается языка обучения нацменьшинств. Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине.

МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.



"Павел Климкин подробно остановился на положениях нового закона "Об образовании" и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого нормативно-правового акта", — сообщает МИД на своем сайте.



Климкин подробно проинформировал комиссара о ходе реформ на Украине, стороны обсудили перспективы расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в том числе с привлечением европейских и международных финансовых институций.



Кроме того, глава МИД Украины сообщил Хану о "последних тенденциях развития ситуации безопасности в Донбассе".



В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

