В Тернополе СБУ провела обыски в Нацполиции и прокуратуре

В Тернополе вчера, 19 сентября, прошли обыски в помещениях областной прокуратуры и Нацполиции. Об этом сообщает "20 минут".



В прокуратуре во время обысков изъяли технику, в здании управления полиции - документы.



"В помещении Главного управления Нацполиции в области работники Генпрокуратуры Украины проводили обыск в одном из кабинетов Следственного отдела. Изымались документы, касающиеся одного из уголовных производств. На данный момент документы изъяли, следственные действия завершили", - сообщил начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в области Сергей Крета.



Судя по шевронам на фото, обыски проводила СБУ.

