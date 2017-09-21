Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Дональда Трампа новым Гитлером в ответ на критику, высказанную лидером США на Генассамблее ООН по поводу ситуации в южноамериканской республике. Выступая на полях 72-й сессии ГА ООН Трамп заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, и назвал в качестве причин ухудшения положения в стране неработающую социалистическую систему.



"Народ Венесуэлы голодает, а страна разваливается, хотя прежде она была одной из богатейших в мире. <...> Соединенные Штаты предпринимают важные шаги, чтобы режим понес ответственность, и мы планируем принимать дальнейшие меры, если правительство страны продолжит навязывать народу авторитарные правила", - сказал он.



По мнению Мадуро, слова Трампа можно расценивать как угрозу жизни президенту Венесуэлы и "агрессию нового Гитлера в международной политике против народа" южноамериканской республики.



Ранее по итогам выступления американского президента Дональда Трампа министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что страна не исключает любых действий со стороны США и готова к защите своего суверенитета. В августе Трамп заявил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы "в случае необходимости".

