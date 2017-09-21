Команда против гаранта?

Странное дело, но экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили оказался не единственным человеком, который сильно подставил гаранта нации и даже пригрозил, что будет делать это и дальше. Михо, нарушив негласные договоренности (быть в Киеве не раньше 17 октября 2017-го), явился 19 сентября в Киев и отжигал прямо на Банковой, неподалеку от штаб-квартиры Сами Знаете Кого, который к тому же не мог ничего ответить лично, выехав к незваным гостям, например, на революционном экскаваторе. По старой революционной привычке.



Так нет же, делал «революцию Сулико» Михо, уже названный в народе «Мишка-Шатун», в то время, когда гарант был далеко, за Атлантикой и там уже анонсировал, что США выделят в будущем году 500 млн. долл. на вооружение для ВСУ, чтобы те могли все поделать в Донбассе.



Казалось бы, Путину конец и тотальные СУГС и СНСВ. Так нет же – Баба Яга против! Лидер партии «Рух новых сил» лично призвал провести так называемую «крупную политическую реформу» и довольно сильно потеснить президента страны на ее политическом и административном поле. Например, создав антикоррупционные суды вопреки президентскому предложению – создавать не спецсуды по борьбе с коррупцией, а только антикоррупционные палаты в обычных судах. Суть ведь не в том, что не надо бороться с коррупцией. Этим-то в Украине на словах начали заниматься параллельно с обретением ею независимости. И так поднаторели в этом деле, что, убери коррупцию из украинской жизни, все в стране остановится: экономика, политика, медицина, образование, культура, ибо, как говорится, не подмажешь – не поедешь. А так привычно кинул шоколадку секретарше, дал копеечку на лапу, и нужное решение или даже простая справочка от чиновника уже в кармане...



Но одно дело – создать антикоррупицонные суды, неподконтрольные власти, и это сразу станет тяжелым кистенем в ловких руках для того, чтобы можно было зачмурить любого. А специальные антикоррупционные палаты в обычных судах – это дело тоже нужное, актуальное, но привычное, и никого особо не пугает, ибо всегда можно договориться. А это и есть искомая стабильность, которая так нужна Украине для завершения тех 144 реформ, над которым, как рыба об лед, бьется премьер Вова Гройсман.



Конечно, и с антикоррупционными спецсудами можно будет договориться. Весь вопрос – в его цене или не, дай Бог, в меткости снайпера. Но дело в другом: кто-то диктует волю, не прислушивается к предложениям гаранта, а это такая демократия, что чревата неповиновением, расшатыванием государственных основ и подрывом авторитета главковерха в то время, когда Путин у ворот, а нация с ним воюет из последних сил. Короче, нехорошо как-то получается, совсем не по-фашистски, никакого расово правильного солидаризма...



Точно так же все обстоит и с новой Радой, которую предлагается избирать не по смешанной мажоритарно-пропорциональной, а по чисто пропорциональной – по открытым партийным спискам. Тоже вроде бы ничего страшного. Но в будущую Раду на волне популизма и на фоне трудностей, созданных неистовыми путинскими удмуртами в Донбассе, могут попасть по спискам такие популисты и отморозки, что удерживать их в повиновении не хватит никаких «аргументов». Хотя «Мишка-Шатун» и рассказывал, что в Администрации президента есть заветная комната, где этих «аргументов» в разной валюте – пруд пруди. И только выноси в небрендированных сумках для умиротворения депутатского корпуса. А зачем гаранту этот геморр? Это опять же бьет по его полномочиям и авторитету.



Но, повторяю, Михо в подкопах под гаранта оказался не один. И дело не в нардепах из фракции «БПП», которые откровенно предали президента – Мустафе Найеме, который призвал людей на «реформаторский майдан», или Сергее Лещенко, который, чтобы не встречать Михо на границе 10 сентября, даже женился в этот день и таким образом трусливо спасся от лично «засвета» при прорыве границы. С этими все ясно. Но когда гарант отбыл в США, а Михо тискал экзальтированных поклонниц возле святая святых на Банковой, выстрелил еще один умник – спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Он взял да и подписал скандальный недавно принятый парламентом новый закон об образовании, уже вызвавший в адрес Украины такую волну критики, что хоть святых выноси. «В законе об образовании сказано, что преподавание в украинских школах будет вестись на государственном языке, как во всем европейском пространстве, во всех цивилизованных странах. Предоставляется право для обучения на родном языке и членам национальных меньшинств, и коренных народов. Но язык обучения в школах будет государственным», – сказал он. И добавил, что отправляет на подпись президенту, который, еще раз напоминаю, в США, и там кует основы дальней антипутинской демократии в Украине.



Образовательный закон, понятное дело, направлен исключительно против русского языка и четко соответствует общей парадигме развития Украины – оторвать ее от России любой ценой и проводить тотальную дерусификацию, начиная с образования в детсадиках. Но при этом разработчики закона не захотели замечать, что обидели всех остальных соседей, чьи соплеменники являются в Украине национальными меньшинствами и по украинской же Конституции имеют право на образование на родных языках. Но орда у ворот, и на соседей положили с прибором. И закон не просто возбудил всех соседей Украины, он вызвал волну официального осуждения на госуровне и вал писем протеста от официальных лиц. В частности, возмущен, конечно же, МИД России, главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе внешнеполитического ведомства Украины, где выразили озабоченность новым законом об образовании, парламент Венгрии единогласно осудил украинский закон, президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину не вводить в действе этот акт и т. д.



Но спикер Рады как нарочно не подписывал закон и как бы ждал, когда его можно будет подсунуть президенту побольнее и побезопаснее для себя. Хитрым оказался Андрей, несмотря на известную справку о проблемах с IQ в раннем, но неголодном откровенно коммунистическом детстве (папа Парубия – известный в прошлом член КПСС, кандидат наук и пропагандист на ниве ленинизма, работал в отделе общественно-политических движений Института общественных наук Академии наук УССР). Он знает, что закон однозначно поддержали расово правильные патриоты и даже пообещали огнем и железом насадить его «вате» и «сепарам-путинистам». И спикер Андрей сам удачно ушел от ответственности, подписав закон, и не менее удачно перекинул ее на президента, создав ему дополнительные проблемы. Ведь если гарант не подпишет закон, то дома, в Украине, попадет под огонь расово правильной патриотической критики и опять прослывет «русофилом», что чревато. Если же подпишет, то в Украине это ему вряд ли сильно поможет, зато на международной арене из него будут делать отбивную не только ближайшие соседи, но и Совет Европы, ОБСЕ, Евросоюз и прочие международные структуры, которые занимаются и правами человека. «Мы отправим такое же письмо (с протестом, как в МИД Украины. – Авт.) в Совет Европы и ОБСЕ», – уже пообещала глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.



И теперь, после подписи Парубия, такое письмо будет отправлено. А отдуваться гаранту. А он же еще предлагал Парубию и его «Народному фронту» («НФ») объединяться с «Блоком Петра Порошенко» («БПП»), чтобы не быть окончательно отправленными на помойку истории в случае любых выборов. Рейтинг популярности «НФ» уже давно ниже городской канализации, но гарант зачем-то хотел спасти «соратников по майдану», пойти на выборы вместе, а они ему такую свинюху под бок...



Но и это еще не все. Сегодня, 20 сентября 2017-го, в своем «Фейсбуке» адвокат Валентины Бузины, матери убитого журналиста Олеся Бузины Ренат Кузьмин сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению его обращение о задержке рассмотрения «дела Бузины» в Украине, и само это дело. И это тоже подстава гаранта перед всеми теми, кто настоятельно требовал и продолжает требовать рассмотрения так называемых «резонансных дел» – об убийствах на майдане и снайперах, об убийстве людей 2 мая 2014 года в Одессе, об убийствах политиков и журналистов и т. д. и т. п. Все эти дела являются своеобразными маячками и маркерами уровня демократии в Украине, поднять который хоть чуть-чуть от гаранта требуют все. А он не может. Потому что его подставляют члены его же команды из правоохранительных органов, которые тормозят расследование этих дел и рассмотрение их в судах.





Вот в Одессе к визиту гаранта в ООН суд скоренько рассмотрел дело о беспорядках в городе, приведших к побоищам на улицах и к убийствам в Доме профсоюзов, и признал невиновными представителей «антимайдана». Так опять ничего не получилось. Во-первых, тормозится рассмотрение дела о самом убийстве в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. Во-вторых, признать «антимайданщиков» невиновными-то признали, но тут же арестовали двоих из них по обвинению в госизмене и сепаратизме. В-третьих, один из признанных невиновным – Евгений Грищук – уже впал в кому: правоохранители не сумели обеспечить ему безопасность, а патриоты пробили ему голову. И точно так же, несмотря на все обещания из самых высоких кабинетов судов и прокуратуры, тормозили «дело Бузины». И, как видим, дотормозились:











У матери убитого журналиста триумф со слезами на глазах. Но кому он нужен такой-то?! А отдуваться придется опять же гаранту. Причем, не исключено, и в ООН. Потому что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер еще в июне текущего года на брифинге в Киеве сказала и матери убитого, и общественности: «Мы очень обеспокоены тем, что не хватает надлежащего расследования дела вашего сына Олеся, как и в других делах относительно журналистов».



И что же, получается, что гаранта нации подставляют и его подчиненные в правоохранительных органах? Зачем? Они что-то знают или уверены в своей безнаказанности или просто боятся выполнять свои функции, опасаясь мести нарванных патриотов, на которых нет управы? Интересные, конечно, вопросы, требующие немедленных ответов. Потому что по-любому – печальная картина для страны и ее будущего, если чиновники в ней готовы делать карьеру и сохраняться на должности ценой имиджа государства и его институтов.



Конечно, кто-то может сказать, что не только гарант отвечает за международный имидж страны, но и ее министр иностранных дел, тоже непосредственный подчиненный гаранта и даже член его команды. И в Украине он действительно есть. Зовут его Павел Климкин, и его подчиненный, начальник управления публичной дипломатии МИД Анатолий Соловей буквально несколько недель назад в ходе круглого стола «Украина в современном мире. Итоги первой четверти независимости» в Киеве пообещал, что его управление «вместе с украинскими дипломатическими учреждениями только до конца этого года запланировало и реализует около 200 имиджевых проектов за границей». Главный из них – проект «Украинский институт», который понесет разумное, доброе, вечное об Украине в мир. И Климкин сможет высоко поднять планку популярности своей страны.



Но, с другой стороны, вы же знаете этого Климкина и то, что и как он делает для имиджа страны. Над ним смеется, повторяю, даже экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, тот еще патриот и имиджмейкер Украины. Так вот он недавно как-то в эфире телеканала «NewsOne» рассказал, как с подачи Климкина гарант нации подписал поздравительную телеграмму на имя... Хиллари Клинтон. И случилось это в ночь подсчета голосов, когда еще ничего не было ясно. Но и это еще не все! Телеграмму эту «НашейГиллари» повез лично министр Климкин. Великий прогнозист и аналитик, мать его! А гарант сейчас, повторяю, в ООН, а завтра ему встречаться с Дональдом Трампом, в поражении которого украинского гаранта убеждали все ЧЛЕНЫ его команды. А должны были бы убеждать, извините, МОЗГИ. Или хотя бы один мозг...



...А потом гаранту ведь опять возвращаться в страну. И надо что-то делать. А что?



