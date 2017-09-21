Записки активиста

Как человек ответственный, не мог не откликнуться на призыв таджика пойти на майдан для последующей мобилизации. Гремело в Киеве так, что срабатывала сигнализация на «бляхах», припаркованных где попало. Богатые узбеки, гуляющие по Крещатику с пачками баксов, демонстративно засунутыми в задний карман модных турецких джинсов, пугливо цокали языками. Но, понятное дело, настоящих революционеров ничто не может остановить. Сбор был назначен на 14.00 под стелой утопленницы. Это такая здоровая колонна с зеленой женщиной на самом верху. Говорят, в качестве прообраза утопленницы послужила супруга Леонида Кучмы.



Не знаю, возможно, и так. Но цвет у нее зеленый. Как рассказывают опытные патологоанатомы, такой цвет достигается после семидесяти двух часов пребывания в пресной воде. А вот морская вода – особая история. Цвет трупа приобретает… Сорри, сбился с темы. Пройдя мимо целого ряда аптек с тревожной надписью «Боярышника» нет», сделанной на языке агрессора, достиг пункта сбора. Под стелой, укрываясь от дождя, ошивалось примерно с десяток организмов, растерянно оглядывающихся по сторонам. Причем две якутки были явно левые. На кореянок они не тянули. Думаю, якутки. Ну, если лидер таджик, то почему мы должны игнорить якутов? Не все они служили в известной своей жестокостью подводной дивизии РФ.



Поскольку нестерпимо захотелось отлить, момент появления самого таджика я пропустил. Увидел только сверху, со второго этажа ТРЦ «Глобус», мужественно сверкающую в лучах пробивающегося сквозь тучи солнца загорелую лысину. Лысина рассекала точно по центру огромной лужи. Надо сказать, что после двух майданов плитку в центре Киева уложили очень своеобразно. Образовались естественные наклоны, куда собирается дождевая вода. Не знаю, в чем здесь замысел, но получилось очень хорошо. А Мустафа молодец – прямо по центру прошуровал. Потому что лидер общественного мнения, журналист и таджик. Истинно революционное сочетание.



С другой стороны майдана подтянулся Давид Сакварелидзе. Грузины незримо присутствуют на всех мероприятиях. А тут, повторюсь, речь идет о мобилизации для «реализации крупной политической реформы». Давид, надо с удовлетворением отметить, учел критику насчет пристрастия к дорогим предметам гардероба. То у него находили куртку итальянских дизайнеров ценой в бюджет среднего районного центра Киевской области, то джинсы, которые тянут на «бляху» во вполне приличном состоянии.



На этот раз бывший заместитель генерального прокурора ограничился скромным Джоном нашим Волфскином. Стуча лабутенами, примчалась Залищук, а вот Сырожи я не заметил. Хотя людей было не очень много. Наверное, Лещенко задержался, делая селфи в общественном транспорте. Подчеркивая свою демократичность и показное нищебродство, Лещ активно фоткается на фоне кондукторов троллейбусов и на платформах метро

На этот раз бывший заместитель генерального прокурора ограничился скромным Джоном нашим Волфскином. Стуча лабутенами, примчалась Залищук, а вот Сырожи я не заметил. Хотя людей было не очень много. Наверное, Лещенко задержался, делая селфи в общественном транспорте. Подчеркивая свою демократичность и показное нищебродство, Лещ активно фоткается на фоне кондукторов троллейбусов и на платформах метро. Таким нехитрым способом опытный депутат-«антикоррупционер» выбивает слезу у работников американского посольства. Отвлекает внимание от хаты за триста «штук» баксов.Но мы же не за этим пришли. Со мной было ровно 53 человека. И это я еще опоздал, отливая в «Глобусе». Половина – представители СМИ. Мустафа минут пятнадцать упрашивал всех пропустить журналистов вперед, чтобы они могли спокойно фиксировать лики революционеров для последующей истории. Знаете, он все правильно делает. Надо же отчитываться о мероприятии, предъявлять улики. Или факты. Не знаю кухни гранто-отсасывания, но, говорят, у них сейчас очень строго. За каждый цент заставляют отчитываться. Труднейшая работа. Не позавидуешь.Стал искать пункт, где записывают в «триста спартанцев Саакашвили». Очень правильный лозунг: собрать триста депутатов расфигачить всех барыг. Пункта не было. Листовки не раздавали. Якутки, видимо, ждали гречку, но ошиблись. Зато прозвучал блестящий спич Мустафы и еще какого-то малозначительного хера о необходимости немедленно реформировать избирательную систему. Ведь отчего все зло в стране? Оттого, что система неправильная. Мажоритарка – зло, а пропорционалка, наоборот – сплошное добро. И еще антикоррупционные суды. Шпарил таджик точно по методичке Госдепа, даже не отвлекался на какие-то аллюзии. Активисты, волонтеры и якутки реагировали как-то вяло. Многие плевали в сторону, а один знакомый Сакварелидзе даже шумно сморкался. Как по мне, так революционной ситуацией не очень-то и попахивало. Мобилизованные вытащили мобильники и стали строчить в «фейсбуках»: «Мы с Мустафой поднимаем нацию». Некоторые даже успели запостить котиков, которых сфоткали в переходе. Неправильно это все… У Саакашвили с огоньком получается. А почему? Потому что он обзывает «барыгой» сами понимаете кого. А Мустафа не может этого сделать по должности. Он же в партии «БПП» состоит, на заседания фракции ходит. Вот и вынужден скрываться под маской сторонника верховного главнокомандующего. Трудное положение. Я понимаю. И в баню сходить с грузинами и неприкосновенность сохранить. Сложная задача. Но мог бы, с…ка, песню бодрую спеть. Анекдот рассказать пошлый. Мобилизация все-таки. Серьезное мероприятие. Или же прийти в противогазе. Никто его не узнает, а тут бац – таджик. Так что впечатление от акции у меня осталось неоднозначное. Одна надежда на грузин.