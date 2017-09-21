Как выбрать ладанки на подарок?

С древних времен православные почитают лики святых. До сих пор считается одним из самых лучших презентов на крестины, венчание подаренная икона кем-то из близких. Это оберег человека или даже целой семьи.



Ее вешают на самое видное место в доме и чувствуют себя защищенными. А чтобы уберечь себя и родных от дурных взглядов и плохих людей закажите ладанки в интернет-магазине «Оникс».



Что же выбрать?



Некоторые говорят, что оберег сам найдет их. Вот просто нужно посмотреть на этот предмет и все.



Если вы ищете подарок для близкого человека, то рассматривайте изображения на изделиях. Для некоторых это невероятно сложно. Они не знают, а чему же отдать предпочтение.



Специально для вас есть несколько дельных советов.



1. Если боитесь ошибиться, то подарите изделие с изображением Спасителя или Богородицы. Они подходят всем (детям и взрослым).



2. Самый хороший вариант – подарить украшение с ликом святого, имя которого носит ваш родной человек. Так Ангел Хранитель будет рядом.





3. Подберите изображение того святого, который является покровителем профессии. Для этого придется внимательно изучить информацию.



А еще не забывайте то, кому вы дарите. Деткам старайтесь подбирать миниатюрные варианты, которые не будут им мешать во время игр. Взрослым можете искать любые. Не забудьте и о соответствующей цепочке.



Учитывайте еще такой момент: есть католические и православные украшения. Естественно, они отличаются между собой. Так что уточните заранее подобные тонкости.



Делайте подарки от чистого сердца. Ваша положительная энергетика обязательно передастся предмету и усилит его защитные свойства. Помните еще о таком моменте: когда придет заказ от интернет-магазина «Оникс», отнесите украшение в церковь, чтобы освятить. Только после этого дарите близкому человеку или носите сами. Пусть выбранный аксессуар всегда будет с вами и защищает от невзгод.



