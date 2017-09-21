В RUH CARGO рассказали о правилах переезда в Польшу и Германию

Компания RUH CARGO (Украина), специализация которой — транспортировка и оформление грузов, — рассказала, что нужно знать при переезде в Европу, в частности, Польшу и Германию.



Польша



Польша — один из главных рынков труда для украинцев. В последнее время Польша все больше нуждается в украинских IT-специалистах. Лояльные условия для получения высшего образования привлекают абитуриентов. Большой приток иммигрантов в Польшу — это этнические поляки. Ситуацию упростил безвиз, но остается вопрос провоза багажа.



Доставка личных вещей и посылок в Польшу требует соблюдения положений во избежание проблем на таможне:



• Для транспортировки необходима таможенная декларация. Ее оформление нужно согласовывать с перевозчиком.



• Перевозчик обязан указать пункты открытия/закрытия деклараций T1/EX.





• К грузу должен прилагаться INVOICE до 10000 евро и PACKING LIST/Lista używanych rzeczy osobiste (на русском и украинском), в котором перечислены перевозимые вещи.



• Груз нужно упаковать.





Имущество можно перевезти беспошлинно. Для этого нужна нотариальная доверенность на перевозчика для украинских таможенников, Upoważnienie bezpośrednie и скан-копия KARTA POBYTU — для таможенников Польши. Еще 1 документ — международная таможенная накладная (CMR-бланк).



Германия



Германия — символ экономической мощи и достижений всего Евросоюза. Здесь выгодно жить и работать. Германия предлагает иностранным студентам бесплатное высшее образование. Как организовать переезд в Германию без проблем?



Транспортировка личного имущества в Германию требует соблюдения следующих правил:



• Переезд лучше доверить компании, которая уполномочена оформлять грузы в Германии и Украине, открывать/закрывать T1/EX-декларации, выписывать и заверять доверенность на брокера, который представляет интересы клиента в украинской таможне.



• Необходима Proforma Invoice — оценка имущества до 10000 евро с перечнем на украинском и немецком.



• VOLLMACHT — доверенность на брокера в Германии.



• Заполненный CMR-бланк.



• ANMELDEN-BESTATIGUNG — прописка с места проживания в Германии.



RUH CARGO



RUH CARGO — украинская компания с полным спектром услуг, необходимых при переезде в Европу. Специалисты компании бесплатно выезжают на дом клиента для консультации. Одна из услуг — упаковка груза. Она позволяет не беспокоиться о его сохранности.



RUH CARGO доставляет грузы в Польшу, Германию, Австрию, Англию, Голландию, Грецию, Испанию, Италию, Латвию, Словакию, Францию и Чехию.



Контакты:



+38 (044) 338-32-94



http://ruhcargo.com



