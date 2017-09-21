У мужчин секс и агрессия всегда связаны

Коллектив ученых из США, Японии и Южной Кореи доказал, что сексуальная активность является одной из причин мужской агрессии. Выяснилось: одна и та же область мозга у самцов многих видов, включая человека, активируется и при спаривании, и при внутривидовых конфликтах. А вот у самок за данные функции отвечают разные группы нейронов, передает "Lenta.RU".



Ученые объясняют это так: во время ухаживаний мужской пол демонстрирует обычно большую агрессивность, чем женский. Работа с мышами позволила обнаружить критически важный с этой точки зрения мозговой центр. Им оказался вентромедиальная область гипоталамуса. И здесь ключевую роль играли клетки, отвечающие за рецепторы гормонов прогестерона и эстрогена.



Когда данная зона активировалась, самцы мышей начинали нападать друг на друга. У самок же активация стояла лишь за половым поведением. Они принимали характерную для спаривания позу с изогнутой спиной и поднятым тазом. У самок за агрессию отвечала отдельная популяция нейронов, правда, тоже в гипоталамусе.



По словам исследователей, самки многих видов позвоночных могут переключаться между сексуальным и атакующим (или оборонительным) поведением в зависимости от ситуации. У самцов же процесс спаривания требует активных действий, в результате чего оказываются задействованы одни и те же нейроны агрессии.

