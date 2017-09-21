Чтобы похудеть, нужно делать перерывы в диете

По словам ученых из Университета Тасмании, диета меняет ряд биологических процессов в организме. Это замедляет потерю веса и даже может привести к его набору. Поэтому от диеты нужно отдыхать. В исследовании приняли участие добровольцы с ожирением. Исследователи изучали реакцию организма на непрерывную диету, сообщает Zee News.



Участников попросили придерживаться диеты, рассчитанной на 16 недель. Добровольцев разделили на две группы. Участники из первой группы соблюдали диету в течение 16 недель без перерыва. Добровольцы из второй группы делали двухнедельный перерыв после каждых двух недель, проведенных на диете.



Исследование показало: участники, делавшие перерывы в диете, потеряли больше лишнего веса. Они в среднем сбросили на 8 килограммов больше, чем добровольцы на непрерывной диете. Кроме того, участники, которые отдыхали от диеты, набрали меньше после окончания исследования.

