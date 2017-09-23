Пожар в Одессе: полиция назвала версии

В Одессе полиция рассматривает три версии причин пожара в детском лагере Виктория: поджог, нарушение правил пожарной безопасности и возгорание из-за электрических приборов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает Думская со ссылкой на начальника полиции Одессы Дмитрия Головина.



По его словам, ранее рассматривали версию теракта, но она не подтверждается.



"Есть новые факты, которые вот сейчас вскрываются непосредственно по самом пожаре, организации его тушения и организации вывода детей", – сказал Головин.



Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере Виктория сгорела двухэтажная деревянная постройка – погибли три девочки.

