У конопли выявили неожиданный побочный эффект

Медики из США и Нидерландов рассказывают о случае спонтанного женского оргазма как побочного эффекта от употребления конопли, передает "Lenta.RU". Изначально у пациентки был диагностирован синдром беспокойных гениталий (ReGS), характеризуемый аномальным возбуждением. Но последующий анализ диагноз не подтвердил.



Было установлено: у 40-летней женщины стали появляться оргазмы через некоторое время после употребления конопли и при сексуальном стимуле. Ощущения возникали в ночное время без возбуждения или стимуляции гениталий. Они длились несколько часов, вызывали помутнение сознания и легкую амнезию, а также судороги. Женщина также испытывала легкие приступы спонтанного оргазма после употребления марихуаны, смешанной с табаком.



Симптомы не подходили под описание ReGS (обычно присутствует ощущение наполненности мочевого пузыря или сильная слабость в ногах). К тому же, при синдроме беспокойных гениталий спонтанный оргазм не охватывает все тело, а локализуется в области половых органов. МРТ-сканирование подтвердило, что конопля влияла на прилежащее ядро - зону головного мозга, активируемую сексуальными стимулами.

