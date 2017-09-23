Врачи не рекомендуют спать во время перелетов

Если человек предпочитает спать на борту самолета, то он рискует получить повреждения уха. Как отмечает "Российская газета", со ссылкой на исследование Гарвардской медицинской школы, наиболее опасны моменты набора самолетом высоты и посадки. Обычно у людей в эти момент закладывает уши из-за разницы давления снаружи барабанной перепонки и внутри. Справиться с этим можно, зевнув или сглотнув.



Кстати, некоторые авиакомпании специально раздают пассажирам жевательные конфеты или леденцы для уменьшения неприятных ощущений при взлете или посадке. Когда человек жует или посасывает леденец, открывается евстахиева труба - тонкий канал в ухе, обеспечивающий сообщение среднего уха с носом и горлом.



А вот во время сна человек не способен выровнять давление предложенными способами. И это повышает риск баротравмы уха вследствие блокировки трубы. Плюс, при длительной блокировке увеличивается вероятность развития инфекции, образования жидкости в ухе и реального снижения качества слуха. Медики настаивают: человек должен бодрствовать хотя бы в моменты взлета и посадки.

