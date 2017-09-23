Лавров: Киев изобретает новые уловки, чтобы не соблюдать "Минск-2"

Киев изобретает новые уловки для того, чтобы не выполнять минские договорённости по украинскому урегулированию, но Москва готова к конструктивной работе по этой проблематике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



"Несмотря на предпринимаемые усилия в Нормандском формате и в контактной группе, киевские власти изобретают все новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по минскому комплексу мер", — сказал российский министр, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.



Но даже в таких условиях, по его словам, Москва нацелена "на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договорённостей".

