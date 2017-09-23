Госстат: на Украине выросло промышленное производство

Промышленное производство на Украине в августе 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г. увеличилось на 1,2% против падения на 2,6% месяцем ранее. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила Государственная служба статистики.



Так, а январе-августе 2017 года по сравнению с январем-августом 2016-го индекс промышленной продукции составил 99,6%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 93,5%, перерабатывающей – 103,8%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 94,1%.



Напомним, ранее сообщалось, что промышленное производство на Украине снизилось на 4,6%.

