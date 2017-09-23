Президент Румынии отменил свой визит на Украину из-за закона об образовании

Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь текущего года визит на Украину в связи с принятием Верховной Радой закона об образовании, который, по его словам, противоречит взаимным благим намерениям и резко ограничивает доступ меньшинств к образованию на их родном языке, сообщает румынское издание Agerpres.

"Узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину, и я также отменил прием председателя парламента, который назначил мне на встречу на конец сентября, таким образом послав чрезвычайно мощный дипломатический сигнал. Президентский визит - очень сильный сигнал", - сказал Йоханнис в четверг.



По его словам, принятый на Украине закон об образовании противоречит взаимным благим намерениям обеих стран. "Я запланировал визит на Украину на октябрь этого года, визит, который я подготовил в несколько этапов с президентом Порошенко. Последний раунд переговоров состоялся на встрече НАТО в Брюсселе. Меня очень неприятно удивил поворот событий в парламенте Украины, когда, не сообщая своим партнерам - а мы партнеры Украины - был принят закон, который, на наш взгляд, противоречит нашим взаимным благим намерениям. Дело в том, что этот закон, если он будет принят, резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке, и нам это очень обидно. На Украине проживает много румын", - заявил глава румынского государства.



Йоханнис уточнил, что он вместе с Порошенко должен был посетить Буковину, где проживают многие румыны Украины.



"Этот закон принят не вовремя, и вообще весь подход вызывает много вопросов", - добавил глава государства.



Он отметил, что встретил президент Украины Петр Порошенко в коридорах НАТО во время их визита в США и рассказал ему об отмене визита.



"Мы поприветствовали друг друга и я вкратце рассказал ему о своей позиции в этих вопросах. Я сказал ему, что не буду планировать этот визит до тех пор, пока не будет достигнут прогресс с этим законом об образовании, и что я неприятно удивлен этими изменениям, учитывая, что у него был очень открытый подход, по крайней мере ко мне, в вопросе румын в Украине. Я также передал свою позицию по дипломатическим каналам, а здесь непосредственно президенту Порошенко. Он ушел довольно озабоченным, и, я надеюсь, нам удастся найти подход, позволяющий румынам на Украине, в конечном счете, продолжить свое образование на румынском языке", - заключил Йоханнис.



Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования на Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин двумя и более языками – государственным, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.



Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

