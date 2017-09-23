В Ровенской области попались полицейские, производившие наркотики

В Ровенской области разоблачена банда наркодельцов, в состав которой входили бывшие и действующие правоохранители, изъято наркотиков на сумму 1,5 миллионов гривен. Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, ровенским управлением Департамента внутренней безопасности было установлено, что на территории города Дубровица действует организованная группа, которая занимается производством и сбытом наркотических средств.



Местную наркомафию организовал 34-летний житель города Ровно, судимый за совершение умышленного убийства. Его пособником стал 29-летний житель Дубровицы - в прошлом работник местного райотдела милиции.



Бывший милиционер использовал свои полученные знания, оперативный опыт и отношения со "старыми" коллегами только на пользу наркобанды. В обязанности "оборотня" входило прикрытие преступной деятельности ОПГ, обустройство мест производства и сбыта наркотиков, а также поиск клиентов.



Среди наиболее активных участников группы были двое судимых жителей Ривне и житель Дубровицы. Они занимались изготовлением наркотических средств в собственных лабораториях, хранили и налаживали сеть сбыта наркотиков.



Следственным отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Кроме того, оперативники внутренней безопасности полиции установили других лиц, причастных к преступной деятельности разоблаченной группы, среди которых есть правоохранители. Поэтому по инициативе работников внутренней безопасности следователи прокуратуры Ровенской области также начали уголовное производство по ч.2 ст.307 УК.



Было проведено 14 обысков по месту жительства и возможного пребывания фигурантов наркобанды. Во время мероприятий правоохранители изъяли метамфетамин, марихуану и таблетки "Циррус" - стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет 1 млн 580 тыс. грн. Также изъято оружие, деньги, янтарь, фосфор красный и документы лиц, которые являются должниками наркодельцов.



В порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины организатора и бывшего милиционера задержали. После проведения ряда экспертиз и установления всех обстоятельств и лиц, причастных к деятельности ОПГ, злоумышленникам будет объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

