Лавров рассчитывает, что США будут придерживаться принципов соблюдения суверенитета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что США будут придерживаться принципов соблюдения суверенитета других стран, обозначенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



"Отрадно, что президент США Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах, о том, что надо обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам, о том, что страны с различными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения", - сказал Лавров.



"Думаю, под этими словами может подписаться каждый, особенно если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе", - подчеркнул российский министр.

