В одесском лагере не нашли 1,5 тысячи гривен в месяц на сигнализацию

Директор компании, которая устанавливала пожарную сигнализацию в детском лагере Виктория, где погибли дети, сообщил, что техническое обслуживание сигнализации стоило полторы тысячи гривен в месяц. Об этом сообщает ТСН.

В сюжете телевизионной службы новостей говорится, что включение сигнализации могло бы помочь избежать трагедии.



Отмечается, что система в деревянных домиках лагеря включала по два дымовых датчика на каждую комнату и ручное включение тревоги.



Директор компании Укртехбезпека Игорь Жуков заявил, что сигнализатор дает звук мощностью свыше 100 децибел, однако установленная система не работала, потому что договор так и не был подписан.



"Я лично подходил к директору лагеря для того, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и пожарное наблюдение, на что получил ответ, что у лагеря нет денег, надо определяться, кто будет оплачивать", − утверждает Жуков.



Он также сообщил, что работы по монтажу системы были проведены полтора года назад, но лагерь так и не предоставил согласие на обслуживание сигнализации. По словам Жукова, именно поэтому датчики начали выдавать ошибки и беспричинно срабатывать, после чего систему вообще выключили.



Также директор Укртехбезпеки заявил, что огнезащитная смесь, которой обрабатывали деревянные домики, была надлежащего качества, но в агрессивной среде у моря обработку должны были проводить дважды в год.



"Я предупреждал об этом директора лагеря, говорил ему о том, чтобы он забил в бюджет деньги на проведение повторной обработки", − утверждает он.

