Facebook передаст Конгрессу США данные о "вмешательстве" РФ в выборы

Вице-президент Facebook Эллиот Шраге сообщил в официальном блоге, что компания передаст Конгрессу США данные, связанные с расследованием вмешательства РФ в выборы США.



"Это экстраординарное расследование, которое поднимает вопрос о честности выборов в США. После напряженного анализа юридических норм и политики компании мы решили, что если мы поделимся рекламой, которую мы обнаружили, с Конгрессом… это поможет властям завершить жизненно необходимую работу по оценке того, что произошло на выборах 2016 года ", − отметил Шраге.



По его словам, публично эти данные обнародованы не будут, поскольку это запрещает федеральный закон.



Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что дал распоряжение передать обнаруженную рекламу в Конгресс. Он выразил надежду, что после окончания расследования правительство опубликует его результаты.



По его словам, к настоящему времени был выявлен сравнительно небольшой объем проблематичной информации, однако любая попытка вмешательства в выборы является серьезной проблемой. Цукерберг подчеркнул, что Facebook продолжит вести собственное расследование, о ходе которого будет информировать правительство.



Напомним, Facebook ранее объявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки.

