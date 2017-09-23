В Крыму заявили, что украинская блокада ускорила развитие полуострова

Продовольственная блокада Крыма, объявленная Украиной два года назад, стала катализатором интеграционных процессов, которые ускорили развитие полуострова, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.



Украинские радикалы, в лице добровольческих батальонов и "Меджлиса крымско-татарского народа"*, 20 сентября 2015 года объявили продблокаду Крыма.



Полуостров за эти два года переориентировался на российские рынки, укрепив свою полную экономическую независимость от Украины, сказал Смирнов.



"Жители республики, несмотря на давление Киева, череду блокад — водная, продовольственная, транспортная, энергетическая, туристическая — не отказались от завоеваний 2014, а позиции россиян по Крыму остались неизменными", — отметил он. Глава госкомитета также подчеркнул, что все блокады провались и не смогли сдержать развития полуострова.



Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России.



Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

