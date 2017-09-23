Холодницкий: информация о незаконной прослушке НАБУ пока не подтвердилась

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что информация о незаконной прослушке сотрудниками НАБУ пока не подтвердилась. Об этом сообщает "Украинская правда".



"В незаконной прослушке НАБУ, о чем сейчас появилась информация, я об этом уже слышу почти полгода ... Пока я не увидел никакой доказательной базы, что НАБУ незаконно что-то делали в ЭТИХ процессах", - сказал Холодницкий.



Он добавил, что если в действиях сотрудников НАБУ или прокуроров САП будут выявлены признаки преступлений, он будет первым, кто потребует наказания.



Ранее "Страна" разбиралась зачем ГПУ обвиняет НАБУ в прослушке охраны Порошенко и любовниц чиновников. На сотрудников Антикоррупционного бюро прокуроры "вешают" превышение власти, должностной подлог и шпионаж в пользу России.



Напомним, что Генпрокуратура завела уголовное дело на детективов НАБУ за якобы массовую незаконную прослушку в 2016 году.



