На Украине возросло доверие к российским СМИ

Популярность российских СМИ на Украине по итогам 2017 года снизилась по сравнению с 2016 годом, однако их популярность несколько возросла, свидетельствуют данные национального опроса "Отношение населения к СМИ и потребление различных типов СМИ на Украине", проведенного InMind при поддержке проекта USAID "У-Медиа", который реализуется международной организацией Internews.



Так, доверие к российскому телевидению в 2017 году выросло до 6% с 3% в 2016 году, к интернет-ресурсам – до 10% с 7%, печатным СМИ и радио – до 6% с 2%.



Доверие к общенациональным и региональным СМИ значительно превышает показатель доверия к российским, однако в этом году этот показатель несколько снизился. Так, доверие к общенациональному ТВ упало до 54% с 58%, к интернет-ресурсам – до 48% с 52%, к печатным СМИ – до 28% с 31%, к радио – до 33% с 36%.



В разрезе популярности общенациональные телеканалы в 2015-2017 гг. удерживают стабильный показатель в 90%. Популярность же российских телеканалов в 2017 году упала до 5% с 7% по сравнению с 2016 годом. Популярность интернет в общенациональном разрезе снизилась на 1 п. п. – до 90%, печатных СМИ – на 5 п. п., до 50%, тогда как радио – выросла на 3 п.п., до 93%.



Популярность российского интернет-сегмента на Украине снизилась на 2 п. п. – до 12%, радио – на 3 п. п. – до 1%, печатных СМИ – на 2 п. п., до 1%.



"Большая часть опрошенного населения получает новости из украинских СМИ. При этом украинское телевидение, хоть и остается наиболее часто используемым СМИ для получения новостей, продолжает терять позиции. За год доля тех, кто пользуется им хотя бы раз в неделю, уменьшилась до 73% с 80%", - отмечается в исследовании.



Кроме того, за последний год наблюдается тенденция к снижению удовлетворенности национальными интернет-СМИ. Это касается оперативности информации, полноты и развернутости материала, его объективности и достоверности.



Интернет-сайты воспринимаются как обязательный источник среди большинства групп медиа-потребителей независимо от возраста и региона проживания. Среди национальных сайтов лидируют Censor.net, pravda.com.ua, Korrespondent.net



В разрезе соцсетей чаще всего для ознакомления с новостями на Украине используется социальная сеть Facebook. Она важна, прежде всего, для наиболее молодой целевой аудитории.



"Преимущество соцсетей: можно не только знакомиться с новостями, но и отслеживать реакцию общественности на них (читать комментарии и размышления, оставлять собственные отзывы", - отмечается в исследовании.



Российские сети "Вконтакте", "Одноклассники" воспринимают преимущественно как источник информации по интересам (удобный доступ к музыке и тематических групп - хобби, профессия, обучение и т.п.) или как ресурс для общения.



Twitter - несколько удобнее для отслеживания ленты конкретных известных персоналий, но в целом дублирует функции Facebook.



В рейтинге общенациональных СМИ в разрезе телевидения лидируют телеканалы "1+1", "Интер" и СТБ; веб-порталы – "Украинская правда", "Корреспондент", "1+1"; печатные СМИ – "Сегодня", "Вести", "Аргументы и факты (Украина)"; радио – "Хит ФМ", "Люкс ФМ", "Шансон".



В рейтинге смотримых на Украине российских каналов лидируют "РТР-Планета", "Первый канал", "Россия 24"; читаемых веб-порталов – "Lenta.ru", "РБК", "Vesti.ru".



В пользовании соцсетями рост демонстрирует только Facebook, пользование остальными сетями снижается.



Опрос проводился в три волны - в мае июне 2015, 2016 и 2017 гг. Выборка составила 4,048 тыс. интервью в волну, из которых по 300 интервью 12 областях - Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской.



География исследования - Украина, города 50 тыс. +, исключены Крым и ЛНР/ДНР.

