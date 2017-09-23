ВБ и МВФ обеспокоены изменениями в проект пенсионной реформы

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе (№6614) изменениями во время его подготовки ко второму чтению, сообщила директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.



"Пересмотренный проект закона, представленный в начале этой недели, был изменен так, что вызывает значительное опасение как во ВБ, так и в МВФ", – сказала она на Украинском финансовом форуме, организованном инвестиционной группой ICU в Одессе 21-22 сентября.

