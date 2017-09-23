На выходных на Украине немного похолодает

В ближайшие сутки, 23 сентября, теплый воздух покинет территорию Украины, взамен с юго-запада Европы придет более прохладная воздушная масса. В субботу по всей Украине, кроме крайнего востока, временами пройдут дожди, ночью в Прикарпатье и Закарпатье, днем в Запорожской и Днепропетровской областях сильные дожди; в Приазовье и большинстве центральных областей местами грозы, местами град.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 17-22°; на Прикарпатье и Закарпатье ночью 8-13°, днем 11-16° (на высокогорье Карпат в течение суток 4-9° тепла).



В Киеве временами дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 17-19°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве днем 23 сентября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 28,4 градуса тепла в 2015 году, а самая низкая ночью на отметке 1,1 градус мороза в 1902 году.



В воскресенье, 24 сентября, ночью во всей Украине, кроме Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории - без осадков.



Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на Прикарпатье 13-16°; в Карпатах ночью и днем 4-9° тепла.



В Киеве ожидается кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.



22 сентября по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-24°, в Днепре в районе Киева 18°.

