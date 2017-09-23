Крепнет атмосфера доверия!

Обшарпанный номер в нью-йоркском отеле с простынкой, на которой отчетливо видны подозрительные пятна желтого цвета, полностью изменил наше с вами будущее. Да, так и есть. Хотя ведущий программы «Ревизор» Абрамов и мог бы там найти в туалете ершик, чтобы сказать свою коронную фразу: «Да он весь в г…не!». Обожаю эту передачу, кстати. Все время жду, когда он, наконец, найдет ершик. Возможно, я несколько сгущаю краски, но сами понимаете: время в США сейчас полувоенное, товарищ Ким грозится подорвать водородную бомбу в Тихом океане. Хочет вызвать цунами, чтобы смыть побережье нашего стратегического союзника.



Хорошо, что у Дональда есть такой верный и мудрый союзник, как наш родимый президент. Вчера нация, затаив дыхание, следила за встречей двух мировых лидеров. «В номера пошли!!!», – восторженно запостила пользовательница с ником «Узбечка» на один из форумов. Видимо, вспомнила о чем-то своем, чисто женском. Да, когда за Порошенко с Трампом защелкнулась дверь, мы все держали кулаки. Переживали. Места себе не находили. Он там, мы здесь. Да как же так? Кругом россияне, постоянные провокации с фальшивыми резолюциями ООН, инициированные спецслужбами Кремля. Руководство «Твиттера» дает показания о вмешательстве России в украинские выборы, Цукерберг кается: да, Кремль закупал рекламу в «Фейсбуке». Не знаю, как получилось, больше не повторится, мы примем меры, закроем для империи зла малейшие лазейки, поддержим свободный мир.



Чувствуете, в каких сложнейших условиях проходили переговоры, которые навсегда изменили лицо мира? Именно так: выхожу это я, значит, во двор, а лицо нашего бомжа Феди явно изменилось. Опухло гораздо больше обычного.



«Боярышник», которым травились зазомбированные Путиным россияне, добрался до нашей аптеки «Ромашка». Гибридная агрессия углубляется и расширяется. Патриоты не дремлют, швыряются мелочью в кассиров, говорящих по-русски, но пока борьба идет с переменным успехом. Все зависит от переговоров на высшем уровне в Нью-Йорке

Доколе эти уроды будут публиковать расценки на хавчик в парламентской столовой и фотки ног бабы Кужель в невыгодном ракурсе, подчеркивающем некие складки целлюлита? Самое время засунуть им пурген. Поэтому я лично полностью одобряю все, что было сделано для «установления атмосферы полного доверия». Вся патриотическая общественность на моей стороне

«Боярышник», которым травились зазомбированные Путиным россияне, добрался до нашей аптеки «Ромашка». Гибридная агрессия углубляется и расширяется. Патриоты не дремлют, швыряются мелочью в кассиров, говорящих по-русски, но пока борьба идет с переменным успехом. Все зависит от переговоров на высшем уровне в Нью-Йорке.Целый час (!!!) длилась встреча Дональда с гарантом нации. Как написал, затаив дыхание, пресс-секретарь нашего с вами президента Цеголко, «очень сильная беседа партнеров, которые вместе борются с глобальными вызовами». Почему затаив дыхание? Потому что налицо явное кислородное голодание пресс-секретаря. Но это отдельная, крайне болезненная (для него) тема.Гораздо более откровенен и даже интимен в комментариях был посол Украины в США Валерий Чалый. Он попал в интересное положение, поскольку по уши вляпался в скандал. Американка украинского происхождения с вызывающей фамилий Чалупа с применением бытового насилия вынудила его лить воду на избирательную мельницу Хиллари Клинтон. Посольство Украины превратилось в штаб по сбору компромата на Трампа, Манафорта и даже Меланью. Всю работу курировала Чалупа, требуя от безотказного Чалого все больше и больше грязных фактов. И вот теперь Валера присутствует на встрече с Трампом. Президентом. Ирония, с…ка, судьбы. Естественно, он вынужден суетиться, доказывая свою важность и полезность. Еще Зигмунд Фрейд писал, что «чувство вины за анальный контакт преследует человека на протяжении всей его никчемной жизни». Возможно, цитата не совсем дословная, но смысл, думаю, я передал предельно точно. Чалый, рассказывая о своих впечатлениях, явно волновался. «Встреча была полноценной», – брякнул он, не подумав как следует. Валерий, б…дь, ты на что намекаешь?! Когда это у нашего лидера были не полноценные встречи? И потом что это за намеки на «контакты»?! «Я увидел, как установился контакт между лидерами двух стран», – сообщил посол Украины. Опять грязные инсинуации. Контакт был установлен гораздо раньше, во время предыдущей встречи гаранта с Дональдом, которая вошла в историю как «фантастическая». Неужели Чалый об этом не знал? Что он, гнида, курит?Здесь явно попахивает государственной изменой и работой на спецслужбы нашего исторического противника. Нашим компетентным органам следует обратить внимание на вызывающее поведение полномочного диппредставителя нации в стране, пообещавшей дать «Джавелины». Слишком высоки ставки, нельзя допустить ни малейшей ошибки.А публично унижать лидера государства, тебя, скотина такая, пославшего на хлебное место в Вашингтон, – это, согласитесь, уже за гранью. Ладно, Климкин пугает всех своими подвернутыми джинсами и рассеянным выражением доброго лица. Он свой. Достаточно бросить в него стакан с водой, чтобы убедиться в безоговорочной преданности главы внешнеполитического ведомства идеалам революции гидности.Что удалось двум лидерам сверхдержав? Да все. Были обсуждены Все проблемы. Расставлены Все точки над Всеми буквами. Достигнуто полное взаимопонимание во Всем. Теперь можно спать спокойно. Правда, слегка удивляет циничность пресс-службы Белого дома, которая без должного пиетета сообщила: «Дональд Трамп указал президенту Украины на необходимость продолжения реформ и усиление борьбы с коррупцией». В атмосфере «крепкого доверия», достигнутого в номере отеля Нью-Йорка, не могли быть использованы такие словосочетания, как «указал на», «обратил внимание на». Возможно, все дело в том, что журналисты из пресс-службы Белого дома слегка подраспустились. И тут может пригодиться опыт нашего Регламентного комитета Рады по вправлению мозгов зарвавшимся шакалам пера. Мне лично очень понравилась рекомендация члена этого комитета от «радикалов»: «надо вставить в ж…пу этим уродам из СМИ пурген». Мысленно аплодирую. Вот что значит настоящая свобода слова! Доколе эти уроды будут публиковать расценки на хавчик в парламентской столовой и фотки ног бабы Кужель в невыгодном ракурсе, подчеркивающем некие складки целлюлита? Самое время засунуть им пурген. Поэтому я лично полностью одобряю все, что было сделано для «установления атмосферы полного доверия». Вся патриотическая общественность на моей стороне. Многие хотят приехать в «Борисполь», чтобы встретить гаранта после долгой разлуки с Батькивщиной.