Штурм одесской мэрии может быть связан с Kadorr Group — СМИ

Жители Одессы зафиксировали на фото и видео, как накануне и после штурма одесской мэрии, спортсмены-активисты собирались на стройплощадке Kadorr Group.



Так, 20 сентября, в Одессе продолжилось противостояние активистов радикальных и других организаций под стенами мэрии, которые пришли выразить свой протест в связи с гибелью трех девочек в детском муниципальном лагере «Виктория». В результате сессия Одесского городского совета, на котором должен был решаться вопрос о выделении средств для помощи пострадавшим, была прервана на неопределенное время, сообщает «Главком» со ссылкой на «Апостроф».



По данным ГУ Нацполиции в Одесской области, в ходе силовых столкновений между правоохранителями и спортивного телосложения активистами, пострадали 20 полицейских и 16 нацгвардийцев. Одновременно с этим в соцсетях набирает скандал по поводу использования крупнейшим застройщиком Одессы Аднаном Кивано активистов для штурма мэрии.







Так, рано утром житель близлежащего дома к незаконному строительству Kadorr Group на ул. Каманина снял на свой телефон толпу молодых людей, которых некий человек поставила в ряд и что-то им рассказывала, как будто проводила инструктаж. Позже они были вывезены на транспортных средствах по направлению к центру города.



Мэр Одессы Геннадий Труханов перед закрытием сессии также отметил, что имеет доказательства подвоза людей с целью эскалации ситуации.



«Все данные будут отправлены правоохранительным органам, разберутся в том, кто и почему пытается обострить ситуацию в миллионном городе», — заявил Геннадий Труханов.



Кроме этого, в Интернете опубликовали видео, на котором видно, как уже после митинга те же молодые люди возвращаются на ул. Каманина, где возводится жилой комплекс «27-я Жемчужина».



На данный момент журналистам еще не удалось получить комментарий от пресс-службы Kadorr Group по поводу их возможного участия в силовых акциях под стенами одесской мэрии.



Мэр Одессы, в свою очередь, заявил, что трагедия в детском оздоровительном лагере, к сожалению, стала «звездным часом» для его оппонентов. При этом, Труханов неоднократно призывал не переводить смерть детей в политическую плоскость, так как штурм мэрии не вернет погибших и является по своей сути бессмысленным для горожан, за исключением заинтересованных лиц.



Одесские политологи в своих комментариях на страницах социальной сети «Фейсбук» склонны считать, что гипотетическое участие строительного магната Аднана Кивана в накаливании ситуации может быть связана с жесткими мерами Исполнительного комитета Одесского городского совета. В качестве примера приводится недавно выигранный суд Одесской мэрией против Kadorr Group, решением которого компания Аднана Кивана «Рузана-Плюс» обязана доплатить 3,5 млн гривен долевого участия в развитии инфраструктуры города из-за строительства торгового центра в самом центре Одессы.



Сами одесситы также высказались в соцсетях по поводу случившегося. Часть горожан считают использования трагедии в своих бизнес интересах аморальным поступком. Другие же считают, что как минимум можно было бы дождаться похорон девочек, а не устраивать побоища в такой негативный эмоциональный момент для скорбной Одессы.



Источник: Politeka



