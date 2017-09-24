Кустурицу, Сигала и Бабкину внесли в список угроз безопасности для Украины

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности добавило 27 человек в перечень лиц, "создающих угрозу национальной безопасности". Среди них — сербский режиссер Эмир Кустурица, российские артисты Надежда Бабкина и Дмитрий Певцов, американский актер Стивен Сигал.



Согласно приказу, опубликованному на сайте Минкульта, в "черный список" также внесены Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов, Вера Кузьмина, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Натан Миров, Александр Медведев, Вадим Новик, Давид Нуриев, Алексей Панин, Станислав Пьеха, Ирина Тюрина, Никита Черников, Зураб Церетели, Николай Цискаридзе, Людмила Чурсина, Валерий Юрин.



Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" российских деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности", а в конце декабря того же года расширило его. Тогда числе артистов, попавших в список, оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.



Последняя версия списка насчитывает 112 человек. Украинские власти запрещают показывать в стране фильмы с участием кого-либо из попавших в список деятелей культуры.

