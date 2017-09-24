Трамп назвал информацию о рекламе РФ на Facebook фальшивкой

Президент США Дональд Трамп подверг критике решение соцсети Facebook передать Конгрессу обнаруженные политические рекламные объявления, с помощью которых власти РФ, предположительно, пытались вмешаться в ход американских президентских выборов.



"Фальшивки о России продолжаются, теперь речь о рекламе в Facebook… А что насчет абсолютно предвзятого и нечестного освещения прессы в пользу нечестной Хиллари (Клинтон, – Ред.)?" - написал Трамп в своем Twitter.



По мнению Трампа, выраженному в следующем посте, самое большое влияние на выборы оказала пресса в стиле фейковых новостей, работавшая на пользу демократической партии, а также тот факт, что Клинтон оказалась "плохим кандидатом".



Ранее Facebook решил передать Конгрессу обнаруженные рекламные объявления, в которых усматривается российский след.

