Пожар под Мариуполем считают поджогом

По факту пожара на поле у н.п. Малоянисоль неподалеку от Мариуполя с последующим возгоранием и детонацией боеприпасов на складе одной из воинских частей ВСУ возбуждено уголовное производство за умышленный поджог. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

В то же время вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что населенный пункт уже подключили к электроснабжению. При этом газ остается отключен, "но в системе его хватит до утра".



Всего уже, по его словам, "ликвидировано шесть очагов возгорания вокруг населенного пункта".



В Нацполиции Украины сообщали, что правоохранители оцепили территорию и обеспечивают ее охрану, чтобы люди не попали в огненную ловушку, а спасатели ГСЧС борются с огнем.



Напомним, информация о взрывах и пожаре на складе боеприпасов под Мариуполемпоступила спасателям в 15.14 пятницы, 22 сентября.

