Волкер: ввод миротворцев создаст условия для выборов в ДНР и ЛНР

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что введение миротворческих сил ООН в Донбассе создаст условия для организации местных выборов на неподконтрольной Киеву территории. "Их (выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса) невозможно провести, пока Украина не получит необходимого доступа к территории.

Это одна из причин торможения минского процесса: с одной стороны, существует договоренность провести выборы, с другой — при нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится инструмент безопасности, средство физического контроля территории. При таких условиях, при условиях эффективного международного мониторинга организация местных выборов возможна", — сказал Волкер в интервью украинскому изданию "Зеркало недели".



По его словам, необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах. "И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов", — сказал Волкер.



Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.



Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

