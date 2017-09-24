Полиция Каталонии отказалась переподчиниться центральному правительству Испании

Прокуратура Каталонии назначила единого координатора действий правоохранительных органов Испании и Каталонии в связи с событиями, происходящими в автономии накануне референдума, который собираются провести каталонские власти 1 октября и который не признает испанское правительство.



Однако правительство Каталонии (женералитет - ред.) отказалось выполнить это распоряжение, передает РИА "Новости".



23 сентября главный прокурор Каталонии Хосе Мария де Техада по запросу МВД вызвал руководство каталонских подразделений Гражданской гвардии и Национальной полиции, а также главу каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Жозепа Луиса Траперо и сообщил, что в координацию действий силовиков в Каталонии вносятся изменения. Отныне она переходит под управление испанского государства – ее будет осуществлять полковник Гражданской гвардии, директор департамента координации государственного секретариата по безопасности Диего Перес де лос Кобос. Полковник назначит ответственных силовиков на местном уровне, которые будут обеспечивать координацию.



В приказе говорится, что де лос Кобос может проводить собрания по "планированию и координации" действий правоохранительных органов, но также должен отчитываться перед прокуратурой.



МВД Испании отрицает, что данное назначение означает попытку забрать часть полномочий у каталонских Mossos d'Esquadra. Однако на встрече, Траперо сказал, что прокурор превышает свои полномочия.



Женералитет Каталонии заявил, что не согласен с таким решением, поскольку уже существует механизм координации между правоохранительными органами Каталонии – ее осуществляет Совет по безопасности.



"Mossos de Esquadra и Совет внутренних дел Каталонии не согласны с контролем полицейских подразделений в Каталонии. Мы заявлением, что государство вмешивается в работу полицейских подразделений Каталонии. У Каталонии уже есть органы для координации действий", - заявил советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн.

